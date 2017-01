Afrique: Cameroun - Guinée-Bissau - ces Lions ont du caractère

Après une très mauvaise première mi-temps, le Cameroun a ensuite offert un meilleur visage contre la Guinée-Bissau.

Une équipe à deux visages. C'est ce qu'on retient des Lions indomptables après leur victoire (2-1) contre la Guinée-Bissau, lors de la deuxième journée du groupe A, mercredi dernier. Un visage attrayant qui a séduit les fans en seconde période et un autre, assez désagréable en première. Face à une équipe bissau-guinéenne plutôt disciplinée et bien organisée, les Camerounais ont, en effet, semblé incapables de trouver la clé pendant longtemps. Pour cette deuxième sortie, Hugo Broos avait titularisé Faï Collins en lieu et place d'Ernest Mabouka sur le côté droit alors que Vincent Aboubakar prenait la place de Jacques Zoua en pointe de l'attaque. Ces choix n'ont pas vraiment payé : la défense a été longtemps hésitante, maladroite dans le repli et toujours prise de vitesse par les contre-attaques des Djurtus.

Le milieu lui était pratiquement inexistant, perdant beaucoup de ballons et ne parvenant pas à faire le lien entre les lignes. Quant à l'attaque, « brouillonne » est le qualificatif qui vient à l'esprit quand on pense aux occasions manquées de Vincent Aboubakar ou de Clinton Njie. Aligner au départ Aboubakar et Benjamin Moukandjo ensemble dans l'axe n'était peut-être pas non plus une bonne idée. Broos comptait pourtant sur les deux joueurs pour pallier le manque d'efficacité offensive observé contre le Burkina Faso. Cette équipe-là a vraiment donné des sueurs froides avec un jeu désorganisé. « J'ai eu peur », a reconnu Hugo Broos. Mais le point positif c'est que le Cameroun a su réagir en seconde période avec un coaching qui s'est révélé gagnant, même s'il n'était pas parfait. L'entrée de Toko Ekambi en lieu et place de Njie Clinton, dès la deuxième mi-temps, a permis d'apporter plus de percussion devant. Face à une équipe bien regroupée défensivement, qui a choisi de « garer le bus » comme on dit, il fallait tenter les frappes de loin.

Un exercice dans lequel les Lions ne s'illustraient plus vraiment mais qui s'est révélé payant cette fois. Hugo Broos a procédé à d'autres changements qui ont permis de stabiliser la défense avec l'entrée de Nicolas Nkoulou dans l'axe central et le repositionnement de Ngadeu Ngadjui au milieu de terrain. Un peu moins en vue que lors du premier match, Christian Bassogog a tout de même tenté une ou deux choses dont ce dribble dans la surface adverse et la remise sur Ngadeu pour le seconde but du Cameroun. Les Lions ont su mettre de l'intensité dans leur jeu avec un gros pressing sur des valeureux Bissau-guinéens, complètement vidés physiquement après l'heure de jeu. Le mérite de cette équipe est d'avoir été patiente. Ces Lions ont montré qu'ils avaient du caractère et c'est ce genre de rencontres qui font grandir. Il est toutefois plus que temps de s'attarder sur ce qui n'a pas marché pour que le Cameroun se montre plus conquérant lors de sa prochaine sortie.