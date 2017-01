Cameroun/Zambie: CAN U20 Zambie 2017 - Les Lionceaux affûtent leurs griffes

Ils se sont imposés 2-0 face à New Stars de Douala dimanche dernier au stade militaire de Yaoundé.

Face à une équipe frêle et qui a visiblement manqué de logique dans le jeu, les Lionceaux ont eu l'occasion de s'imposer. Après plusieurs occasions infructueuses, c'est finalement à la 42e minute que les hommes de Cyprian Ashu Bessong concrétisent leur domination. Sur une passe décisive du capitaine Oum Gouet, Michel Tcheukoua use d'adresse et trompe le gardien adverse (1-0). La reprise de la 2e mi-temps se révèle de plus en plus éprouvante pour les News Stars. Même sur des occasions en or, dont le face-à-face raté de Pierre Boyomo en début de la partie, les joueurs de New Stars n'ont pas brillé. En revanche, Oum Gouet et ses coéquipiers contrôlent outrageusement le jeu.

Sur des passes bien ajustées, des ouvertures précises, les Lionceaux développent un jeu séduisant, récompensé par un 2e but inscrit à la 65e minute par Preston Tabortetaka. Cette belle prestation démontre le potentiel des moins de 20 ans qui multiplient les matches amicaux dans le cadre de leur stage à Yaoundé. Et la victoire contre New Stars leur permet sans doute d'ajuster leur crinière pour affronter Coton Sport de Garoua ce dimanche. Une rencontre d'autant plus importante, que les Lionceaux achèvent le stage le 23 janvier prochain. La coupe d'Afrique de nations à laquelle ils prennent part se tiendra du 25 février au 12 mars 2017 en Zambie.