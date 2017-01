Gambie: Adama Barrow investi au Sénégal

A l'issue d'une longue journée de médiation avec les chefs d'Etats mauritanien et guinéen ce… Plus »

Dans la salle, l'on notait la présence de Momar Alieu Njie, président de la Commission électorale gambienne, et d'anciens ministres de Yahya Jammeh, aujourd'hui en cavale, à l'instar de Sidate Diop, ex-patron de la diplomatie. Le gouvernement sénégalais y était représenté par le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui avait à ses côtés Mankeur Ndiaye, son ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Pendant ce temps au pays, la marine dans son ensemble venait de faire défection pour faire allégeance au nouveau président. La veille, Ousman Badjie, le chef d'état-major de l'armée gambienne avait annoncé que ses hommes ne se battraient pas en cas d'offensive des troupes de la CEDEAO qui avaient déjà pris position le long de la frontière avec le Sénégal.

Il entre par la suite dans la salle des cérémonies où avaient déjà pris place des magistrats gambiens ayant fui le pays. Adama Barrow, la main droite levée et la main gauche tenant le Saint Coran, prête serment en jurant d'être au service de son pays durant son mandat. Un important parterre de personnalités était présent à la cérémonie. Marcel Alain de Souza, président de la Commission économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et Mohamed Ibn Chambas, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies dans la sous-région ont effectué le déplacement. Plusieurs chefs de missions diplomatiques africaines et occidentales en poste à Dakar ont serré la main au nouveau président.

