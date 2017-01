Algérie: Journée de l'Algérie au Sitev de Madrid - Les gâteaux et les dattes algériennes très appréciées

Madrid — Les gâteaux et les dattes algériennes ont été très appréciées vendredi, lors de la journée de dégustation réservée à la délégation algérienne participant à la 37eme édition du salon international de tourisme et de voyages (Sitev 2017) de Madrid .

Le stand algérien a affiché comble lors de cette journée où de nombreux visiteurs, de tous les pays du monde sont venus en masse pour goûter aux gâteaux et à la célèbre datte "deglet nour" avec en prime du thé vert et des jus de marque nationale.

Impressionnés par la variété des gâteaux qualifiés par de nombreux visiteurs étrangers "de très bons", cette journée de dégustation, a non seulement permis aux étrangers de découvrir les différents types de gâteaux aux amandes, aux noix et autres mais également l'hospitalité et la chaleur de l'Algérie.

Le Français Pierre, Maria José l'Espagnole, Aiki la Vietnamienne et d'autres de diverses nationalités se sont dits "agréablement surpris de découvrir cette richesse patrimoniale".

Cette chaleur et cette ambiance " me donnent vraiment envie d'aller visiter ce grand pays" a affirmé Pierre. Pour sa part, l'Espagnole Maria José qui a déjà visité d'autres pays arabes s'est dite agréablement "surprise par ce patrimoine et surtout cette générosité algérienne incomparable".

Cette journée de dégustation algérienne marquée également par la présence de diplomates de divers pays accrédités en Espagne et le ministre nigérien du tourisme a été aussi l'occasion d'offrir aux nombreux étrangers, la célèbre datte "deglet nour". "Délicieuse, savoureuse, exceptionnelle", tels étaient les qualificatifs des gens qui l'ont savourée. Certains d'entre-eux l'ont goûtée pour la première fois de leur vie, à l'instar d'une jeune bulgare, représentante d'une agence de voyage de Sofia qui l'a qualifiée de "fruit paradisiaque".

Généreusement offerte avec du thé vert par les membres de la délégation algérienne participant à cette nouvelle édition du salon international de tourisme et voyages de Madrid, la "deglet nour" à, elle seule peut constituer un atout très important dans la promotion du tourisme et de l'économie, a souligné un responsable d'un établissement touristique espagnol. C'est un " patrimoine d'une valeur unique au monde", a-t-i affirmé.

Cette dégustation a été superbement agrémentée par la jeune chanteuse algérienne Hasna Henni. Cette artiste établie à Madrid et fille du grand maître de la musique andalouse Ismail Henni, a fait voyager les présents dans le fond du patrimoine musical algérien en interprétant d'une voix envoûtante quelques unes des célèbres chansons populaires nationales comme "Abdelkader ya Boualem", "ouled bladi" et d'autres classiques .

Seule avec son luth, cette chanteuse algéroise née et grandi dans une famille d'artistes, a sublimé l'assistance par sa prestance et sa maîtrise tant vocale que musicale. Cette artiste qui a fait partie des plus grandes associations musicales algériennes comme "essendoucia" et "el inchirah" s'est dite honorée par sa participation dans le sitev de Madrid pour montrer au monde "la grandeur et l'authenticité du patrimoine national dans toutes ses formes et sa diversité".

Le patrimoine algérien présent à, ce salon de Madrid a impressionné, plus d'un, par sa variété et sa finesse. Des atouts qui jouent en faveur de la destination Algérie, que les responsables de l'office national du tourisme aspirent à atteindre à travers cette participation distinguée dans ce grand rendez- vous international du tourisme.