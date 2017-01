Algérie: L'aquaculture à Chlef - Une nouvelle filière agricole aux perspectives prometteuses

Au-delà de ce succès de l'aquaculture en cages flottantes, une autre perspective, non moins prometteuse, se dessine pour la filière. Il s'agit de l'ensemencement d'alevins dans les bassins agricoles, une activité qui promet beaucoup dans la région, car en plus d'accroître la production piscicole, à Chlef, elle est dotée d'un grand intérêt pour les agriculteurs locaux, qui verront leurs bassins d'irrigation enrichis en engrais naturels, forts bénéfiques pour leurs terres et cultures.

Les moules, la dorade et le loup de mer constituent l'essentiel de la production aquacole, dont l'activité se trouve, néanmoins, contrainte par le manque de nourriture et des alevins importés d'Europe, déplorent les investisseurs du domaine.

Il s'agit d'une ferme aquacole à Beni Haoua, prévoyant la production grâce à 24 cages flottantes, de 600 à 1000 tonnes de poissons (de différents types), au moment où les fermes d'El Marsa et de Sidi Abderahmane, seront respectivement dotées d'une capacité de production de 900 et 1000 tonnes. Le quatrième projet en est au stade des procédures.

Chlef — La filière aquacole à Chlef promet des perspectives énormes au vue des capacités importantes dont dispose la région pour en soutenir la promotion, dont un littoral de 129 km, un port commercial à Ténés et trois abris de pêche à Beni Haoua, Sidi Abderrahmane et El Marsa d'une capacité globale de 315 embarcations.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.