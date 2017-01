Afrique du Nord: Début de la réunion des pays voisins de la Libye au Caire

Prendront part à cette réunion, les ministres des Affaires étrangères de Libye, de Tunisie, d'Egypte, du Soudan, du Tchad, et du Niger, en présence du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, l'envoyé spécial de l'Union africaine en Libye, Jakaya Kikwete et des représentants d'organisations internationales.

Elle sera consacrée à l'"examen des derniers développements de la situation en Libye et à l'échange de vues sur tous les formes de soutien que pourraient apporter les pays du voisinage aux efforts visant à encourager les parties libyennes à parvenir à un accord susceptible de faire sortir ce pays frère et voisin de la crise.

La réunion, qui se tiendra avec la participation du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, fait suite à celles d'Alger, de Tunis et du Niger.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service.

