Afrique de l'Ouest: La ministre des affaires sociales reçoit une mission du projet d'autonomisation des femmes et de dividende au Sahel

Au cours de l'entrevue, il a été question des voies et moyens de renforcer la coopération commune entre notre pays et cette institution onusienne dans le domaine des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, notamment certaines activités que la capitale Nouakchott doit abriter comme la préparation du dialogue politique de haut niveau sur la femme dans les pays du Sahel et le Forum des femmes du Sahel.

La ministre des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Maymouna Mint Mohamed Taghi, a reçu vendredi en audience dans son bureau à Nouakchott une mission du projet d'autonomisation des femmes et de dividende au Sahel conduite par Mme Khady Ba Faye, chargée de programme au niveau de cette institution accompagnée de la consultante Baby Issa, représentante du regroupement des 5 pays du Sahel ainsi que d'autres personnalités féminines.

