Gambie: Jammeh accepte de céder le pouvoir pour empêcher l'effusion du sang et préserver l'intérêt de son pays

M. Yahya Jammeh a, enfin, souhaité davantage de progrès et de prospérité pour le peuple gambien et appelé au refus de toute ingérence étrangère.

Il a ajouté que des parties poussent vers des actions désastreuses et qu'il a décidé, compte-tenu de sa responsabilité religieuse devant Allah et son attachement à l'unité, à la stabilité, à la sécurité et à la dignité de la Gambie, de céder officiellement le pouvoir.

Le Président Yahya Jammeh a annoncé vendredi soir sa décision de céder le pouvoir pour empêcher l'effusion du sang, préserver l'intérêt de son pays et lui épargner l'intervention étrangère, dans un communiqué de presse qu'il lu, vendredi soir au palais présidentiel à Banjul, en présence du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz et de son homologue guinéen, Monsieur Alpha Condé.

