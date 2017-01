Madagascar: Homicides policiers - Multiplication effrayante des exécutions

Depuis le mois de décembre, le nombre de suspects tués par la brigade criminelle se multiplie. On compte près d'une personne abattue presque chaque semaine.

Des exécutions sommaires délient les langues. En l'espace d'un mois et demi, cinq suspects ont été abattus par les forces de police dans les rues de la capitale, dans des circonstances des plus troublantes. Contradictoires aux versions policières, celles des témoins oculaires et des riverains révèlent souvent des homicides armés, menés par une véritable escouade de la mort. Sur les cinq cas dénombrés dernièrement, quatre sont inscrits sur le tableau de chasse de la brigade criminelle, à se demander si les éléments ont pour mot d'ordre de tuer.

En une aussi courte période, un présumé bandit est abattu presque chaque semaine, un phénomène troublant, qui ne semble plus relever de bavures malencontreuses, tant elles sont fréquentes et répétitives. L'escouade de policiers en tenue civile de la brigade criminelle est clouée au pilori.

L'un des cas les plus inquiétants remonte à avant-hier. Dans l'après-midi aux alentours 17 heures, le corps inerte d'un chef de famille de 38 ans, a été conduit à la morgue de l'hôpital d'Ampefiloha par des hommes de la brigade criminelle. Le défunt a été abattu d'une balle dans la tempe.

Exécutions sommaires

La police incrimine le trentenaire d'être l'auteur d'acte de kidnapping. Des témoins oculaires clament haut et fort que le suspect aurait été pris vivant par des policiers en tenue civile jeudi vers 14h 30, aux abords d'une pharmacie à Anosibe. « Quatre ou cinq coups de feu ont été tirés lors de l'arrestation. Le suspect était bien vivant lorsqu'il a été embarqué à bord du véhicule de police. Il ne me semble pas avoir remarqué la moindre trace de sang sur ses vêtements », confie Hubert Rakotondramisa, un commerçant des environs. «Le véhicule qui le conduisait roulait en direction de Namontana Anosibe », ajoute-t-il.

Un autre cas récent, impliquant la brigade criminelle est survenu en début janvier à Anosibe. Recherché pour le viol suivi de meurtre d'une fillette de douze ans, dont le corps démembré a été retrouvé dans un sac tissé rejeté par l'Ikopa du côté d'Ambohitrimanjaka, le suspect, qui est un repris de justice, est tombé sous les balles de la police criminelle au marché d'Anosibe, alors qu'il accompagnait son épouse. Celle-ci y tient un commerce.

Le premier de cette longue série d'homicides policiers remonte au 1er décembre 2016, lorsqu'un individu, soupçonné d'avoir fomenté un braquage d'après les informations alors communiquées, a été froidement tué en pleine rue d'Antanimena. « Deux suspects ont été pris en filature par des policiers armés et en tenue civile. En arrivant à leur hauteur, l'un des policiers a dégainé une arme automatique dissimulée sous ses vêtements. En un éclair, il a plaqué l'un des suspects contre le bitume. Après avoir tiré en l'air, il a abattu l'individu de deux balles à la tête», s'était désolé au moment des faits Eric Razanatsialonina, marchand ambulant d'accessoires pour véhicules dans les environs. Alors que l'opinion publique et certains journaux dénonçaient une exécution sommaire, un autre homicide policier s'en est suivi, à peine trois jours plus tard. Traqué par la brigade criminelle pour un cambriolage meurtrier chez une septuagénaire chinoise à Alarobia, un jeune homme a été abattu par la même escouade de policiers, dans la soirée du 4 décembre à Marohoho. Les proches du suspect ont indiqué que celui-ci aurait d'abord été arrêté chez lui à Morarano Alarobia pour être enquêté. Après interrogatoire, il aurait pu regagner son foyer. Moins de 24 heures plus tard, la police l'a de nouveau arraché à son domicile et peu de temps après, sa famille a été informé de sa mort.

Le cinquième cas date du 10 janvier. Suivis à la trace par les éléments du commissariat central ainsi que les unités spécialisées, quatre fuyards, recherchés pour attaque à main armée se sont heurtés de plein fouet à leurs poursuivants à Ambodirano Androndra. Un membre de la bande a trouvé la mort.