Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Des déplacés de Mwenge dans des conditions difficiles

Pour le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations unies en charge des opérations de l'Est, David Gressly, la situation de ces déplacés est préoccupante. Il a promis de parler avec les humanitaires pour voir comment assister toutes ces personnes en détresse. Parmi ces déplacés figurent des blessés, dont six à la machette. Tous les six sont pris en charge par le gouvernement provincial.

Plusieurs personnes en provenance de Kasongo Kamwimbi vivent dans des conditions difficiles à Mwenge dans le territoire de Pweto (Tanganyika) où ils ont trouvé refuge. Elles fuient des affrontements dans leur village qui opposent les bantous et les pygmées. D'après l'administrateur du territoire qui livre cette information samedi 21 janvier à Radio Okapi, ces déplacés sont sans abris et n'ont pas de nourriture.

