Ghana/Mali: CAN 2017 - Yacouba Sylla confiant face au Ghana

Le Mali n'a pas réussi à forcer le verrou face aux Pharaons d'Egypte lors de la première journée de la CAN 2017.

Cette fois, les hommes d'Alain Giresse s'attaquent au Ghana, qui est en tête du groupe D de la CAN Total 2017, après sa victoire face à l'Ouganda. Les Maliens se sont montrés solides face à l'Egypte (0-0), mais n'ont pas montré assez de choses devant pour espérer mieux que le partage des points. Deux formations loin d'être en feu donc, mais qui auront beaucoup à gagner en cas de victoire.

Le capitaine des Aigles du Mali, Yacouba Sylla, se dit confiant au moment d'affronter le leader du groupe D de la CAN 2017 face auquel il s'attend à un match « beaucoup physique ».

« Ça va être un match totalement différent avec d'autres caractéristiques que le Ghana va nous montrer. Après, c'est à nous de répondre correctement dans cette rencontre. On va régler les derniers détails pour être fin prêts en vue de ce match capital face aux Black Stars du Ghana. Ça va être un match beaucoup plus physique avec un peu plus de vélocité. Ça, on s'y attend parce que le Ghana on l'a déjà affronté et le Ghana nous connait aussi. C'est à nous de répondre à ce défi physique. Il nous a manqué le petit but contre l'Egypte. Je suis confiant pour le match d'aujourd'hui. On va mettre ce petit but pour remporter la victoire, » a confié l'Aigle du Mali au micro de Footmali.com.