Afrique: CAN 2017 - Egypte et Ouganda pour se relancer !

La CAN 2017 boucle la deuxième journée des phases de poule ce samedi avec la rencontre Egypte vs Ouganda. Les Pharaons d'Egypte, après leur match nul 0-0 face au Mali, se doivent de se relancer dans la course pour le titre.

Mohamed Salah, l'arme fatale de l'Egypte, doit pouvoir trouver les moyens pour relancer sa nation. Mais c'est sans compter sur l'Ouganda, déjà blessé au premier match par le Ghana 1-0 sur penalty. Une affiche avec deux styles en opposition. Les Pharaons ont de par le passé séduit avec leur jeu en toute finesse qui reposait sur les espaces et les petites passes alors que l'Ouganda adopte plus un jeu direct basé sur la force athlétique et la vivacité de ses joueurs de couloirs. Une victoire de l'Ouganda sur l'Egypte devait permettre aux Cranes de se remettre dans la course pour le deuxième tour. El Hadary et ses coéquipiers n'auront pas la tâche facile devant une équipe ougandaise emmenée par le tacticien Sredjovic.

Egypte vs Ouganda c'est à suivre à partir de 19 heures GMT. Cette rencontre du groupe D de la CAN 2017 marque ainsi la fin de la deuxième journée des poules.