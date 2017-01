Ghana/Egypte: CAN 2017 - Bakary Sako - « On attend de pied ferme » le Ghana

Troisième de la poule D de la CAN 2017 à égalité de point (1point) avec l'Egypte (2e, 1point), le Mali a l'occasion de reprendre les commandes du groupe face au leader, le Ghana.

Largement dominateurs face aux Pharaons, les Aigles voudront eux au moins éviter la défaite, avant de jouer leur qualification face à des Ougandais qui pourraient bien déjà être éliminés. Abonnés aux matchs nuls en Coupe d'Afrique, les Maliens signeraient certainement pour partager les points.

Bakary Sako : « Le Ghana a gagné son premier match, on les attend de pied ferme. On va essayer de gagner ce match pour prendre la tête de la poule », a déclaré l'allier des Aigles. Alors que pour Sambou Yatabaré l'équipe est quelque peu passée à côté du sujet contre l'Egypte et se doit de réagir face au Ghana. « Avec les occasions qu'on a eues, on peut avoir des regrets. Mais on ne peut pas rester sur ça. On va retenir les points positifs. On va avancer et prendre des points lors des prochains matches ».

Le Mali a basculé dans une nouvelle ère. Bon nombre de joueurs historiques ont quitté la sélection (Tamboura, Seydou Keita... ) et la nouvelle vague doit encore s'aguerrir et trouver ses marques. La prestation encourageante face à l'Égypte (0-0) doit donner à ce jeune groupe l'élan et la confiance pour aller chercher un ticket pour les quarts de la CAN 2017. Ne pas perdre face aux Ghanéens leur offrirait une belle carte à jouer lors du dernier match face à l'Ouganda.