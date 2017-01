Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ - «New Mauritius Hotel pli gro skandal financié apré BAI»

«Roshi Bhadain doit se prononcer publiquement et dans le plus bref délai dans l'affaire New Mauritius Hotel Ltd... » C'est l'appel de Rezistans ek Alternativ au ministre des Services financiers. C'était lors d'une conférence de presse à Moka, samedi 21 janvier.

Selon Jean Yves Chavrimootoo, membre de Rezistans ek Alternativ, cette affaire est «le plus gros scandale financier existant après BAI». Ce dernier a affirmé être en présence d'informations troublantes sur les transactions boursières de New Mauritius Hotel Ltd. «En février 2016, il y a eu des échanges importantes d'actions détenues par l'hôtel sur le marché boursier». Ces achats, explique Jean Yves Chavrimootoo, concernent également ENL Land, Rogers et une grande compagnie d'assurance qui gère les pensions de milliers d'employés du secteur privé. «Si sa kompani pension la finn servi kas pensioner ek travayer pou rachat sa bann action la, situation la bien grav», a-t-il fait ressortir.

Jean Yves Chavrimootoo réclame ainsi qu'une fact finding committee soit mise sur pied. «Kotsa finn ena magouil, ki larzan finn servi pou NMHL, si pe fer tousala dan legalité, si Financial Services Commission finn fer so travail couma bizin ek ki role NPF in zwer ladan ?», se demande Jean Yves Chavrimootoo qui souhaite avoir plus d'éclaircissement sur toute cette affaire.

Ashok Subron s'est, lui, attardé sur la passation de pouvoir et le remaniement ministériel. «Pou moi zis si ena enn décés ou Premié minis perdi so siège lerla post PM vin vacan. Mo denons facon ki passation pouvoir pé fer ici. Li anticonstitutionel» a soutenu le syndicaliste. Il a ajouté que si cela se fait dans les jours à venir, «pou ena enn désant massiv dan la ri».