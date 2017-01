Afrique de l'Ouest: Menace de la CEDEAO contre Jammeh - "Le problème n'est pas une ingérence", selon le sociologue Bano Barry

Le sociologue Alpha Amadou Bano Barry l'a fait savoir dans une interview qu'il a accordée à notre reporter. Il a parlé entre autre de l'éventuelle intervention armée ou non en Gambie pour déloger Yaya Jammeh, l'impact de cette intervention dans la sous région.

"Je pense que poser alternative entre diplomatie et activité militaire, c'est une erreur d'appréciation. En réalité l'option militaire est une forme de diplomatie. On agite la force, pour obtenir la possibilité de négocier. Si vous rentrez dans un processus de négociation avec un homme qui a des forces armées et il n'est dans une situation où il croit qu'on ne peut utiliser une autre force armée supérieure à celle qu'il possède, ce sera difficile d'arriver à une solution. Ce n'est pas entre la guerre et la négociation, c'est en réalité deux éléments compatibles d'un processus", a-t-indiqué.

Parlant de l'impact d'une intervention armée Docteur Bano affirme que cela va donner une leçon aux autres dirigeants et à ceux qui souhaitent accéder à des fonctions.

"Ce sera un précédent et comme tel, naturellement tous les dirigeants ou les personnes qui souhaitent un jour accédées à des fonctions vont avoir de l'inquiétude en se disant que si ça se passe comme ça avec Yaya, il est possible que ça se passe demain. Mais en même temps, si rien n'est fait, ça veut dire qu'en réalité, que la communauté internationale est capable de laisser quelqu'un rester au pouvoir même lorsqu'il est battu aux élections. Et ça sera la porte ouverte d'une possibilité pour d'autres personnes. Dans l'un ou l'autre, nous sommes dans un cas de figure inédit", explique le sociologue.

A ceux qui disent que l'option militaire serait une ingérence dans une affaire interne de la Gambie, il a fait savoir que ces Etats ont signé des papiers, des engagements.

Pour lui, on a forcé personne pour aller signer et ratifier par son assemblée nationale. "Si vous engagez votre pays dans une communauté d'Etats, vous signez des engagements internationaux en indiquant vous allez respecter tel ou tel paramètre, si vous ne faites pas, vous allez vous retrouver dans une situation un jour où vous serez obligé d'assumer les conséquences. Le problème n'est pas une ingérence. C'est déjà prévu dans les textes que les uns et les autres ont signé", conclut-il.