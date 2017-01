Cameroun: Grandes réalisations - Le projet bloqué d'une ville nouvelle à Kribi

Bien que les groupements Bolloré/CMA CGM/CHEC et Necotrans/ KPMO aient été désignés adjudicataires le 23 août 2015 et les négociations finalisées, les contrats définitifs d'exploitation n'ont toujours pas été signés. Cela n'est pas le rythme de l'émergence économique.

Ainsi de l'opérationnalisation du port en eau profonde de Kribi, qui fêtera bientôt son troisième anniversaire sans avoir accueilli le moindre navire commercial. Certes le port autonome de Kribi est en train de mettre sur pied les modalités de sa propre organisation et de son fonctionnement, mais la question des contrats avec les concessionnaires du terminal à conteneurs et du terminal polyvalent reste un vrai souci.

D'une superficie de 20 000 ha, ces installations sont dédiées au développement des industries lourdes (à proximité des ports, des autoroutes et des voies ferrées), moyennes (entre le port et les zones de résidence) et légères (près de la ville). Il y a aussi une composante urbaine comprenant une agglomération nouvelle qui se développera sur 4 000 ha et abritera les employés du complexe et leur famille, avec une prévision de 100.000 habitants à l'horizon 2040.

