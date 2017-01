Cameroun: Jean Tsomelou - "Un conseil constitutionnel pour le fédéralisme"

interview

Le nouveau secrétaire général du Sdf se prononce sur la crise dans les régions anglophones.

Comme secrétaire général du Sdf, que proposez-vous pour résoudre la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ?

Nous préconisons un dialogue inclusif et vrai. Pas un dialogue superficiel comme celui qui se passe actuellement. Par le passé, on a entendu des promesses plates. Dans le secteur de l'éducation, où en est-on avec le recrutement des enseignants vacataires au vu des besoins sur le terrain? Que dire des autres promesses dans ce secteur sensible de l'éducation, sans penser à la justice et aux autres secteurs. Le fédéralisme est vraiment notre leitmotiv au sein du Sdf. Lorsque je suis allé aux Etats-Unis, et que j'ai vu comment fonctionnaient les Etats, j'ai compris que dans un Etat véritablement fédéral, chaque Etat se met au travail, le développement doit suivre. C'est pour cela que nous restons toujours sur un Cameroun fédéral à plusieurs Etats et non deux Etats seulement, et je crois que c'est un conseil constitutionnel qui devra siéger pour définir quelle est notre orientation, notre fédéralisme.

Comme sénateur, vous avez contribué au vote des lois qui augmentent les taxes et impôts. N'est ce pas mauvais pour les revenus des citoyens ?

C'est une situation qui nous préoccupe au Sdf. Je suis sénateur, mais de l'opposition. La majorité obèse du Rdpc ne nous a pas permis d'apporter même une virgule comme amendement sur le budget. Nous avons tenté d'apporter des amendements à la loi des finances de l'année 2017 en ce qui concerne la taxe de séjour dans les hôtels. Vous imaginez, chaque nuitée sera frappée d'une taxe. Au lieu de reverser cette taxe de séjour aux collectivités territoriales décentralisées qui ont besoin de ces ressources à la base, on la reverse dans les caisses de l'Etat. Après pour renflouer les caisses des communes, on augmente les prix des timbres communaux. Mais, c'est la population qui en pâtit. Pour nous, cela constitue vraiment une difficulté qui ne peut être surmontée que par une élection. C'est ce que nous croyons au Sdf. Je ne peux que demander aux populations de bien s'inscrire sur les listes électorales pour inverser la tendance Elecam.

Parlant des inscriptions sur les listes électorales, pourquoi le Sdf était-il absent lors de la cérémonie de lancement à Bafoussam ?

En tant que président régional du Sdf à l'Ouest, nous n'avions pas eu l'information qu'Elections Cameroon lançait le processus des inscriptions sur le terrain à l'Ouest de manière officielle. Nous n'y avions pas été associés. Il faut vraiment qu'il y ait un redéploiement du personnel d'Elecam sur l'ensemble du territoire. Parce que ceux qui ont fait cinq ans sur place au poste ont d'autres connections. Ce qui les rend parfois contreproductifs pour la neutralité d'Elecam qui est déjà plus qu'embryonnaire. Il faut redéployer à Elecam tout comme nous pensons qu'il faut revoir le code électoral.

Comprenez-vous la présence du Rdpc aux côtés d'Elecam lors de la relance des inscriptions sur les listes électorales à l'Ouest ?

Ce n'est pas seulement à l'Ouest qu'Elecam procède ainsi. C'est un peu partout au pays. Je dois interpeller Elecam en tant qu'acteur du processus électoral. Le Sdf avait déposé des propositions de lois pour améliorer ce processus. C'est pour cela qu'au delà de l'Ouest, j'interpelle Elecam, et j'interpelle tous les décideurs de prendre en considération tout le processus électoral qu'il faut améliorer. C'est notre combat au Sdf.

Où en êtes-vous avec le projet de construction de l'immeuble siège du Sdf à l'Ouest ?

Pour l'immeuble siège du Sdf qui va nous coûter environ 40 millions de F.Cfa, nous sommes à un taux de réalisation de plus de 35% actuellement. C'est un immeuble R+2 et on a déjà coulé les deux dalles. Il reste les finitions. J'ai discuté avec le président de la commission de construction et il est question qu'on se batte pour avancer dans les travaux afin d'intégrer cet immeuble siège à la fin de cette année.