Congo-Brazzaville: Revendications sociales - La Fetrasseic projette une grève générale dans deux mois

Le secrétaire général de la Fédération des travailleurs de la science, des sports, l'enseignement, de l'information et de la culture (Fetrasseic), Basile Ngoli a indiqué le 20 janvier, dans une déclaration qu'un délai de deux mois est accordé au gouvernement à compter du 25 janvier pour des solutions idoines aux revendications sociales des travailleurs de ce secteur.

Parmi les revendications de la Fetrasseic, il y a la publication des statuts particuliers des secteurs de l'éducation, de l'information, de la culture, de la recherche scientifique des sports et de la jeunesse ; l'intégration des finalistes des écoles professionnelles et des communautaires (prestataires, bénévoles; pigistes et décisionnaires) de l'enseignement, de la communication, de la culture et de la recherche scientifique.

La régulation des textes d'intégration de certains agents de l'Etat, adhérents de la Fetrasseic admis à faire valoir leurs droits à la retraite qui ne détiennent que des attestations de recrutement ; l'harmonisation des textes d'intégration des agents de l'Etat adhérents de la Fetrasseic admis à faire valoir leurs droits à la retraite ainsi que le règlement de la situation administrative des agents de l'Etat suspendus de leur fonction de façon arbitraire par le préfet de la Likouala figurent ausi parmi les revendications.

Selon le secrétaire général de la Fetrasseic, Basile Ngoli, les revendications avec impact financier concernent le paiement des rappels des soldes d'activités des enseignants dont un protocole avait été signé le 23 août 2013, entre le gouvernement et les syndicats en vue de les apurer progressivement, au plus tard à la fin de la même année. « Les impayés des rappels de solde d'activités dont le paiement partiel a déjà commencé est évalué à 6,5 milliards de francs CFA. Les dossiers déjà traités à la solde se trouvent à la Caisse congolaise d'amortissement en attente de la mise en place d'une commission de pointage pour évaluation financière ainsi que quelques dossiers qui se trouvent encore à la solde pour le traitement », a-t-il déclaré.

Outre ces réclamations, il y a le rappel des effets financier dus aux promotions, suspendus de façon arbitraire par le ministre des finances, de l'économie, du budget et du portefeuille public depuis 2013 ; le reversement intégral des fonds de gratuité de l'année 2015-2016 aux établissements scolaires ; la tenue des Commissions administratives paritaires des ministères relevant de ce secteur sans oublier l'amélioration des conditions de travail et la sécurisation des établissements publics de l'éducation, la communication et du sport. La Fétrasseic exige en outre l'application des accords signés entre le gouvernement et les syndicats du secteur de l'éducation et la convocation du comité national du dialogue social suspendu depuis le 29 décembre 2015.

Basile Ngoli a expliqué que dépassé le délai de deux mois, sa structure syndicale déclenchera une grève généralisée.