Gambie: Yahya Jammeh promet de céder le pouvoir

Encourageant, par ailleurs, le président élu, Adama Barrow, le secretaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a indiqué que le système des Nations unies est disposé à le soutenir avec son gouvernement dans leurs efforts afin de promouvoir la démocratie et réaliser le développement durable en Gambie. « Nous appuierons la décision historique de la Cédéao, avec l'appui unanime du Conseil de sécurité, de rétablir l'Etat de droit en Gambie afin d'honorer et de respecter la volonté du peuple gambien », a déclaré le secrétaire général de l'ONU.

« Malgré la très forte pression exercée par les dirigeants de l'Afrique de l'ouest sans oublier la menace de l'opération militaire ouest-africaine en territoire gambien, une opération actuellement suspendue dans l'attente des résultats de la médiation en cours, la décision de quitter le pouvoir relève de ma propre conscience. Et, cette décision n'a pas été dictée par quoi que ce soit sauf l'intérêt suprême du peuple gambien et de notre cher pays », a précisé l'ancien président gambien, avant d'insister sur l'examen et sa mise en place des conditions responsables et loyales de son exil.

