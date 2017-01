Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Cara promet un parcours élogieux en coupe de la CAF

Atteindre la phase de poules de la compétition n'est que la première étape de l'objectif du Club Athlétique Renaissance Aiglon (Cara), selon Alain Roger Fouka, président de la section football de l'équipe qui a été reconduit à ce poste lors de l'assemblée générale tenue récemment à Brazzaville.

Pour la saison sportive qui commence, les Aiglons veulent voler très haut. Remporter le championnat national d'élite et la Coupe du Congo sont les objectifs nationaux, accompagnant leur détermination à faire bonne figure en coupe de la Confédération africaine de football (CAF). « Il nous faut vaincre l'insigne indien », a déclaré Alain Roger Fouka car en dix ans, a-t-il rappelé, Cara a perdu quatre finales en Coupe du Congo. Le dernier sacre du club date de 1992, vingt cinq ans déjà.

Pour atteindre les objectifs que Cara s'est fixé, sous la houlette du coordonateur général, Jean François Ndenguet, avec le soutien des sponsors, un programme de préparation et de gestion de compétitions a été élaboré. Après l'internement à Ignié, les matchs amicaux à Pointe-Noire et à Kinshasa, les Aiglons seront internés au campus de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso à Kintélé, jusqu'au match retour du tour préliminaire de la coupe de la CAF. « Il faut mettre les joueurs dans les conditions maximales de préparation », a fait savoir le président de la section football de Cara. Par ailleurs, le club promet aux joueurs les contrats professionnels à moyenne durée et une prise en charge sociale adéquate. « Nous voulons être grands, les plus grands et ne plus faire les choses à demi-mesure », selon Alain Roger Fouka.

Pour le coordonateur général du club, Jean François Ndenguet, le renouveau que Cara a amorcé doit se confirmer. Rien ne doit arrêter sa montée en puissance. « Toutes les conditions sont réunies pour que les joueurs ne puissent pas échouer. Ils doivent faire rayonner le club et le football congolais. Nous voulons gagner et nous allons gagner. Tous les espoirs sont permis », a-t-il souligné, tout en saluant l'accompagnement des sponsors. Jean François Ndenguet a promis faire de Cara une vraie équipe de compétitions au plan national et continental.

En rappel, au tour préliminaire de la Coupe de la CAF, Cara en découdra avec Mas de Fès du Maroc. Au match aller, les Aiglons effectueront le déplacement du Royaume dans la fourchette du10, 11 et 12 février prochain et le retour à Brazzaville entre les 17, 18 et 19 du même mois.