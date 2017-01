Cameroun: Transport d'électricité - La mise à niveau du réseau évolue

Le programme adopté en octobre 2015 se met progressivement en place. Après l'évaluation faite hier à Yaoundé, le gouvernement et les bailleurs de fonds sont optimistes.

En octobre 2015, un programme de mise à niveau du réseau public de transport d'électricité pour la période 2016-2022 a été adopté par le gouvernement. Objectifs visés : garantir la compétitivité des entreprises et améliorer le taux d'accès des ménages en le portant de 55 à 70%. Au bout du processus, 138 projets de lignes et postes de transport à développer. Coût du programme : 1,6 milliard de dollars US, soit environ 800 milliards de F. Hier, les principales parties (gouvernement et bailleurs de fonds) se sont retrouvées à Yaoundé pour évaluer l'état d'avancement de ce programme.

Quelques acquis ont été enregistrés. Le chronogramme a été élaboré. Tous les bailleurs de fonds ont été saisis pour la mise en place des financements pour lesquels ils ont manifesté les intérêts. En septembre dernier, un accord de financement de 325 millions de dollars a été approuvé pour la construction des lignes d'électricité et la mise en place d'un système de réseau intelligent sur l'ensemble du territoire. Il a été convenu que la maîtrise d'ouvrage sera confiée à la Société nationale de transport d'électricité (SONATREL). On attend la mise en place des organes sociaux et le recrutement d'un maître d'ouvrage assistant pour accompagner cette entreprise dans le transfert en son sein des actifs et de gestion du réseau de transport.

D'après Jean Pierre Ghonang, coordonnateur du programme, les défis pour sa réalisation sont majeurs. La SONATREL devrait veiller à la cohérence dans l'exécution des différents investissements. S'assurer notamment que les ouvrages à réaliser seront fonctionnels, car, il faut le noter, l'intervention de plusieurs partenaires implique le déploiement de nombreuses technologies dans la conception et la fabrication des équipements et postes de transport. Ces équipements sont normés et les diverses normes devraient être compatibles pour garantir la fonctionnalité des ouvrages. La Banque mondiale s'est engagée à prendre en charge l'assistant du maître d'ouvrage qui sera recruté pour aider la SONATREL à mieux porter le programme.