Sénégal: Paulo Duarte en quête de son premier succès après 7 matchs en phase finale de CAN

Franceville — Le sélectionneur du Burkina Faso, Paulo Duarte espère gagner dimanche le match contre la Guinée-Bissau, son premier match après deux participations à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2010 et 2012 avec les Etalons.

L'équipe du Burkina Faso a fait deux matchs nuls à la CAN 2017 (14 janvier au 5 février) respectivement contre le Cameroun (1-1) et le Gabon (1-1). Le technicien portugais de retour sur le banc des Etalons, avait été éliminé dès le premier tour des éditions de 2010 et de 2012.

En 2010 en Angola, à la suite du forfait du Togo, victime d'un attentat avant le démarrage de la compétition, elle avait fait match nul contre la Côte d'Ivoire (0-0) et a perdu contre le Ghana (0-1).

En 2012 en Guinée Equatoriale, toujours sous la houlette de Paulo Duarte, les Etalons avaient perdu leurs trois matchs de poule respectivement contre l'Angola (1-2), contre la Côte d'Ivoire (0-2) et contre le Soudan (1-2).

Sur ces deux participations, le technicien a expliqué samedi en conférence de presse qu'il dirigeait à l'époque "une jeune équipe sans expérience".

"D'ailleurs, une année plus tard, cette équipe avait grandi et avait atteint la finale de la CAN (2013)", s'est justifié le technicien portugais qui avait été remplacé à la tête des Etalons par le Belge Paul Put finaliste en Afrique du Sud à l'édition de 2013.

De retour sur le banc des Etalons après le départ du technicien belge, Paulo Duarte s'est dit confiant quant aux capacités de son équipe de gagner ce dimanche contre la Guinée Bissau qui reste à son avis "une belle équipe".

"La Guinée Bissau a toujours eu un bon potentiel et au vue des deux premiers matchs, elle est déjà une championne"', a-t-il dit, précisant que l'ambition du Burkina Faso est d'arriver au bout de la compétition.

Le match Burkina Faso-Guinée Bissau aura lieu à 19h GMT à Franceville tandis que l'autre match du groupe aura lieu à la même heure à Libreville. Dans ce groupe A dominé par le Cameroun (4 points), toutes les équipes sont en course pour la qualification avec le Gabon (2 points), le Burkina Faso (2 points) et la Guinée Bissau (1 point).