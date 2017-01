Cote d'Ivoire: ABOBO - Toungara appelle à la mobilisation autour de Ouattara

L'ancien ministre de l'Energie et du pétrole a précisé que son départ de l'équipe gouvernementale maintenant dirigée par Amadou Gon Coulibaly n'affecte en rien ses relations avec le Chef de l'état qui lui confiera certainement une autre mission. Avant d'appeler les républicains d'Abobo à rester mobilisés pour les échéances futures et à continuer l'implantation du Rdr dans la commune pour le rayonnement du parti à la case verte.

Et surtout à faire confiance au Président de la République, Alassane ouattara, pour trouver un dénouement heureux à cette situation. Aux militants et sympathisants républicains qui lui ont exprimé leur mécontentement suite à son éviction du gouvernement,

Faire confiance au Chef de l'Etat quoi qu'il arrive. C'est la consigne qu'Adama Toungara, maire d'Abobo, a donnée aux républicains de sa commune,le 19 janvier 2017, relativement aux mouvements d'humeur des soldats et à la grève des fonctionnaires qui ont eu cours dernièrement dans le pays. Il a profité d'une rencontre au siège du Rdr de sa cité pour les appeler à la vigilance et à faire front contre leurs "déstabilisateurs".

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.