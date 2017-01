Congo-Kinshasa: Protection de la faune - Le pays sollicite l'aide de la Communauté internationale

La République démocratique du Congo sollicite l'aide de la Communauté internationale pour la protection de sa faune mise en mal par le braconnage qui gangrène le patrimoine forestier en Afrique, renseigne le magasine Monde Afrique.

Selon la source, la RDC détient une grande réserve de la population d'éléphants et des rhinocéros et demande l'aide de la Communauté internationale. Cela, en vue de lutter contre le braconnage. Les méfaits de braconnage tant sur le plan de la faune que du patrimoine forestier en Afrique est la conséquence d'une réunion des activistes tanzaniens et chinois, tenue du 14 au 18 janvier à Dar es-Salaam.

Le but de cette réunion était d'évaluer la situation générale sur les méfaits de braconnage. À cet effet, les participants ont interpellé la Communauté internationale afin qu'elle s'imprègne de cette situation.

Dans ce contexte, il sied de noter que près de 500 personnes réunies dans la capitale tanzanienne ont marché en vue d'exprimer leur mécontentement, les 14 et 18 janvier. Ce, dans le but de défendre la cause de la population d'éléphants et rhinocéros victimes de braconnage.

En Tanzanie, il y a une élite spéciale contre le braconnage, signale-t-on. Et l'Afrique a perdu plus de 60 000 éléphants, soit plus de la moitié de sa population. Dans cet ordre d'idées, un grand nombre de rhinocéros a été également touché. Raison pour laquelle la République démocratique du Congo et la Tanzanie sollicitent l'aide de la Communauté internationale pour qu'elle porte son apport visant la protection de leur faune.

Menaces contre les espèces

Théoriquement, la RDC est un pays intact, où la nature est respectée sur la base des mesures juridiques. Cependant, depuis la guerre coloniale, le principal problème des parcs congolais est d'être victime du braconnage et d'autres abus découlant de la guerre. On compte aussi la faiblesse des effectifs et le vieillissement du personnel, l'occupation par les populations riveraines, l'existence d'une double administration dans la gestion et le manque d'équipements. Déjà avant l'indépendance du pays, la RDC faisait l'expérience d'une protection de la nature, rappelle-t-on.

En clair, il est évident que la faune congolaise soit sécurisée afin de promouvoir le tourisme. Dans ce contexte, l'implication de la Communauté internationale dans la protection des éléphants et rhinocéros est capitale.