Congo-Kinshasa: Application de l'accord inclusif - Les prolongations

Les choses tirent en longueur au siège de la Cenco où chaque jour de nouvelles exigences plombent l'atterrissage de l'Accord global et inclusif conclu le 31 décembre 2016 sous la médiation des évêques.

Les auteurs de ces manœuvres dilatoires perdent de vue que la roue de l'histoire a déjà tourné pour une alternance au sommet de l'Etat en RDC. L'épopée du maréchal Mobutu est édifiante, lui qui prenait plaisir à entretenir l'énervement et la tension. Rien n'est gagné d'avance en jouant aux prolongations après l'échec du glissement.

Pour bloquer l'Accord du 31 décembre 2016, la Majorité présidentielle et ses alliés de la cité de l'Unité africaine se sont adonné à un exercice qui a produit de mauvais fruits pendant la IIème République. Sans cesse, ces derniers s'évertuent à prétendre que l'accord signé au Centre interdiocésain par les parties prenantes au conflit ne serait pas inclusif. Pour s'accrocher à leur argument d'absence d'inclusivité qu'ils ont artificiellement créé, ils renouvellent des exigences à chaque rencontre.

Il n'y a plus de doute possible, l'objectif poursuivi est de faire traîner l'application de l'Accord global et inclusif signé le 31 décembre 2016 en multipliant des subterfuges dont la vanité saute aux yeux de tous. Tenez, les délégués de la MP ont séché la rencontre prévue hier vendredi à 16H00' au Centre interdiocésain pour les derniers réglages de l'arrangement particulier à l'Accord inclusif du 31 décembre 2016. Raison : « suivre le match RDC- Côte d'Ivoire ». Incroyable !

Quelques-uns de leurs alliés recrutés au sein de l'Opposition ont aussi brillé par leur absence pour la même raison. Et pourtant, la raison profonde pour ces réfractaires est qu'ils redoutent de voir occuper leurs maroquins respectifs. Dommage quand l'on constate ce fossé qui se creuse entre le discours et l'acte. Et pourtant, le peuple congolais dont tous se réclament n'a cure de toutes manœuvres politiciennes qui n'honorent pas la classe politique. Au contraire, le souverain primaire piaffe d'impatience et attend énormément de ces pourparlers en vue de passer rapidement à la phase d'application de l'accord de la Saint-Sylvestre pour aboutir à l'organisation des élections particulièrement la présidentielle en 2017. C'est la mort dans l'âme que l'abbé Nshole a annoncé le report des travaux prévus hier vendredi à 16H00 à aujourd'hui samedi à 12H00'. « Les deux commissions n'ayant pas achevé leurs rapports », a-t-il indiqué.

Mais qu'est-ce qui bloque cet atterrissage en douceur de l'Accord du 31 décembre 2016 ? Selon des sources crédibles, tout bloque sur le mode de désignation du Premier ministre. Pour la MP, le Rassemblement doit présenter au chef de l'Etat cinq candidats afin de lui permettre d'user de son pouvoir discrétionnaire pour porter son choix sur l'un d'eux. On ne l'entend de cette oreille au Rassemblement où on fait une simple lecture de l'accord qui dispose que « le Rassemblement présente le Premier ministre au président de la République pour sa nomination ». Au Rassemblement, on cherche à l'aide d'une loupe où serait nichée cette incise portant sur le pouvoir discrétionnaire du chef de l'Etat quant au choix du Premier ministre.

Cette situation renferme toute une philosophie pour la suite des événements. En effet, au Rassemblement, il s'agit de marquer la rupture avec les pratiques du plein pouvoir qui ont toujours prévalu, alors que l'accord consacre la prise des décisions de manière consensuelle. En confiant la tâche de désigner le Premier ministre au Rassemblement, c'est la plénitude dans l'exercice de cette mission qu'ils tiennent à imposer afin de répondre demain lors du bilan. En responsables, ils déclarent ne pas chercher à présenter une personnalité par qui le scandale et la crise pourraient être relancés.

Selon des sources, le Rassemblement se dit disposé à proposer successivement trois noms, l'un après l'autre, au fur et à mesure que le président de la République répliquera par ses objections.

Le deuxième blocage porte sur le poids politique de chaque camp, en remettant les compteurs à zéro, tous se retrouvant à la situation du 28 novembre 2011. La MP ne l'entend pas non plus de cette oreille et se prévaut du nombre de ses députés actuels à l'Assemblée nationale pour s'attribuer la part du lion. Un diplomate en poste à Kinshasa s'est étonné qu'après autant d'années de gestion monocolore du pays, la MP, qui n'a pas pu organiser des élections dans les temps voulus, s'évertue à conserver encore la majorité des postes ?

En toute modestie, estime un analyste congolais basé aux USA, la MP aurait dû faire profil bas, en acceptant de partager les responsabilités sans trop d'exigence. Pendant plus de dix ans, ils avaient tout et ont été incapables d'organiser les élections. En imposant également à l'Opposition de ne point s'approcher des ministères de souveraineté comme semblent l'affirmer des sources de la MP, il y a risque que l'inclusivité qu'on évoque ait une signification différente de celle acceptée par tous et, surtout, le bon sens.

Les nouveaux alliés de la MP qui ont signé l'accord de la cité de l'UA et qui s'agitent contre l'Accord global et inclusif pour lequel ils ont largement contribué, devraient assumer leur responsabilité devant la nation. Tous savent qu'ils cherchent à retarder le plus possible la fin du régime, mais il reste que la roue de l'alternance tourne déjà de manière irréversible.

Le blocage actuel est artificiel. Il est voulu par la MP au grand dam des évêques et de la population. L'opposition qui a tout concédé sans poser des conditions inacceptables devra toujours veiller à maintenir l'intérêt du peuple avant toute chose. Le pouvoir pour le pouvoir n'a jamais profité au peuple, mais à des politiciens véreux. Une chose est sûre, les prolongations pour retarder l'avènement de l'alternance en RDC se fera malgré ces pratiques de torpillage orchestrées par la MP. Il faut s'inscrire dans la logique d'atteindre cet objectif sans trop de casse, le peuple n'est plus dupe du tout.