Angola: Chapecoense retrouve le terrain et toute une ville reverdit

L'Angola et le Nigeria réaliseront au mois de mars prochain la Vème session commission bilatérale… Plus »

À la 71e minute, le speaker du stade demandera aux supporter d'applaudir debout, en hommage aux 71 victimes, un rituel qui devrait se reproduire pour tous les matchs à domicile. Le grand moment d'émotion de samedi sera la remise de la coupe aux trois joueurs qui ont survécu au crash, le défenseur Neto, le latéral Alan Ruschel et le gardien Jackson Follmann. Le commentateur radio Rafael Henzel et deux membres de l'équipage, les Boliviens Ximena Suarez et Erwin Tumiri, sont les autres miraculés. "Nous trois, nous aurons le privilège de soulever ce trophée et je suis sûr que ceux qui nous ont quittés, s'ils nous regardent d'en haut, seront heureux de nous voir faire ce geste", s'est ému Alan Ruschel vendredi en conférence de presse.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.