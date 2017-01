Ile Maurice: SAJ - «Aujourd'hui est le début d'un nouveau voyage pour moi»

Mais également Maya Hanoomanjee, Speaker de l'Assemblée nationale; Alain Wong, ex-ministre de la Fonction publique et de l'Environnement et membre démissionnaire du PMSD; Dick Ng Sui Wa, l'ex-président de la Mauritius Films Development Corporation.

Il y avait aussi Soodesh Callichurn, ministre du Travail; Pradeep Roodup, ministre de l'Intégration sociale et suppléant aux Arts et à la culture; Anwar Husnoo, ministre des Collectivités locales; Ravi Yerrigadoo, Attorney General.

Etaient présents à ce banquet chinois: Showkutally Soodhun, vice-Premier ministre et ministre du Logement; Etienne Sinatambou, ministre de la Technologie et suppléant à l'Environnement; Nando Bodha, ministre des Infrastructures publiques; Anil Gayan, ministre de la Santé; Fazila Jeewa-Daureeawoo, ministre de la Sécurité sociale et suppléante à l'Egalité du genre.

