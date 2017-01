Ile Maurice: Skydive - Elle saute en parachute pour ses 60 ans...

C'est un cadeau pour le moins particulier que les trois enfants d'Anita Nayeck lui ont offert pour ses 60 ans. Un saut en tandem à 10 000 pieds d'altitude. La Mahébourgeoise s'est inspirée des paroles d'une chanson de Tino Rossi, La vie commence à 60 ans, pour faire le grand saut, mercredi.

Elle quitte son domicile à 8 heures en compagnie de sa fille et d'une amie de celle-ci. Destination : Belle-Vue Maurel, là où se trouve la société Skydive Austral Ltd. Anita Nayeck affiche une sérénité déconcertante pendant que le stress pointe le bout de son nez chez les autres clients, dont la plupart sont des étrangers et sont plus jeunes qu'elle. «Je me sens pleine d'entrain, pas vraiment paniquée, du moins pas pour l'instant», nous confie-t-elle après avoir enfilé sa combinaison de saut.

Elle est attentive lorsque débute le briefing avec son moniteur et pilote. Les consignes, notamment sur la bonne position pour sortir de l'avion, sont données et l'appareil, un Cessna 182, est prêt à décoller. «Vous êtes sûre que vous voulez qu'on la ramène?» lance le moniteur, histoire d'alléger la tension qui semble grimper, à l'approche du décollage. «Oui, j'ai encore besoin d'elle», répond la fille d'Anita Nayeck, en se prêtant au jeu.

Anita Nayeck profite de la vue imprenable à bord de l'avion qui survole la côte nord-est de l'île une vingtaine de minutes avant d'atteindre les 10 000 pieds. Vient le moment d'ouvrir la porte de l'appareil et de faire le grand saut.

Trente secondes de pur bonheur

La chute libre de la sexagénaire, accrochée fermement à son moniteur, dure environ 30 secondes avant qu'elle ne soit ramenée en position verticale lorsque la voile s'ouvre enfin. Trente secondes de pur bonheur, selon elle, couplées à une montée d'adrénaline. Plus fort que la peur, en tout cas.

Les premiers instants d'accélération sont d'ailleurs les meilleurs moments de la chute. Le vacarme intense que fait le vent à 200 km/h ne l'empêche pas de crier à pleins poumons. Anita Nayeck profite à fond de chaque seconde pendant que les images de la chute sont immortalisées grâce à la caméra attachée au poignet du moniteur.

La descente jusqu'au point d'atterrissage dure environ quatre minutes, le temps de quelques virages radicaux dans l'air. Difficile de ne pas voir le sourire et les yeux pétillants d'Anita Nayeck une fois à terre. Visiblement, l'expérience l'a marquée. «C'était intense et superbe à la fois», nous dira-t-elle, le temps de se remettre des sensations fortes qu'elle a vécues quelques minutes plus tôt.

Seul point négatif: des bourdonnements dans les oreilles provoqués par les changements de pression dans l'air. «Elle a assuré comme un pro», dit le moniteur, fier de sa partenaire du jour.

Seuls 3% de la clientèle ont plus de 60 ans

Skydive Austral Ltd, dirigé par Gaëtan Paquay, est la seule société de parachutisme à Maurice. Ses activités ont débuté en 2009. Depuis, plus de 12500 personnes ont décidé de faire le saut en tandem. Selon Rémy Theveneau, l'un des trois pilotes du Cessna 182, seuls 3 % de la clientèle sont âgés de plus de 60 ans. «L'année dernière, nous avons reçu une cliente âgée de 77 ans. La majorité - soit 70 % - est âgée entre 18 et 30 ans.»

Quid du nombre de vols en moyenne par jour ? Une dizaine, selon Remy Thevenau. Toutefois, cela dépend des conditions météorologiques. «Il y a des jours où tous les vols sont annulés si la météo ne le permet pas. Sécurité avant tout», souligne le pilote. «Nous restons en contact permanent avec la tour de contrôle aérien.»

Rémy Thevenau précise que depuis deux ans, de plus en plus de Chinois s'adonnent à cette activité à forte sensation. «Nous avons aussi plusieurs clients d'Europe et d'Inde.» Et les Mauriciens alors ? «Il faut compter trois ou quatre Mauriciens par semaine. Ce n'est pas vraiment dans leur culture de s'adonner à ce type d'activités», explique le pilote. Skydive Austral Ltd compte quatre instructeurs de parachutisme tandem expérimentés et trois pilotes formés en Afrique du Sud.

Le prix d'un saut en tandem peut varier entre Rs 10 000 et Rs 18 500, en fonction des différents forfaits que propose la compagnie pour les touristes et pour les résidents.