Gambie: Fin de la crise au pays - Yaya Jammeh sera probablement à Conakry

A l'issue d'une longue journée de médiation avec les chefs d'Etats mauritanien et guinéen ce… Plus »

A ce bon menu, le président Alpha Condé a fixé son succès et obtenu que Jammeh et famille viennent respirer d'abord à Conakry avant de prendre la destination qu'ils voudront.

Tibou Kamara a tout préparé: discours, pays de destination, femmes, enfants, proches et courtisans sont tous mis sous bonne escorte. Et n'attendaient plus que la déclaration officielle de Jammeh acceptant les offres formulées par le bon samaritain Alpha Condé à la tête de la délégation de la CEDEAO et de l'ONU.

Selon des informations qui nous parviennent, la bénédiction du Pape François va faire briller l'étoile de la Guinée. Le président Alpha Condé et sa diplomatie active dirigée par son conseiller Tibou Kamara ont réussi à sauver la Gambie d'un bain de sang certain avec cette option militaire prête à déloger Yaya Jammeh le fossoyeur de la démocratie.

