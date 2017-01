Sénégal/Burkina Faso: CAN 2017 - "Nous avons trop de blessés" (Paulo Duarte)

Franceville — Le sélectionneur du Burkina Faso, Paulo Duarte, a déploré de nombreuses blessures dans son équipe qui doit gagner ce dimanche contre la Guinée Bissau pour se qualifier au second tour.

"Nous n'avons pas vraiment la chance avec deux joueurs blessés et définitivement out pour le reste de la Coupe d'Afrique des nations", a dit samedi le technicien portugais en conférence de presse, évoquant Jonathan Zongo et Jonathan Pitroipa.

"Le défenseur Yssouf Paro (Santos FC, Afrique du Sud) blessé continue de s'entraîner", a précisé Duarte qui s'attend à un match difficile contre la Guinée Bissau, une belle équipe qui a montré de belles choses lors de ses deux premiers matchs.

Avant la phase finale de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février), Paulo Duarte rappelle que le Burkina Faso avait travaillé avec un médecin de Dubaï pour mettre sur pied Pitroipa, un cadre des Etalons et meilleur joueur de la CAN 2013.

"Mais on est obligé de regarder devant et travailler pour atteindre la finale", a-t-il dit, ajoutant le forfait de Daouda Diakité, le gardien burkinabé du Free State Stars (Afrique du Sud).

Pour sa part, l'attaquant burkinabé Bertrand Traoré (Ajax d'Amsterdam, Pays Bas), estime qu'il y a encore 21 joueurs valides qui peuvent amener les Etalons à la victoire, même s'il regrette les blessures dans son équipe.

"Il y a encore de bons joueurs dans le groupe qui peuvent beaucoup apporter à l'équipe", a-t-il dit, soulignant que le Burkina Faso est un groupe qui vit bien et où il n'y a pas de star.

"Tout le monde a son importance", a ajouté le joueur de Chelsea (élite anglaise) prêté à l'Ajax pour la saison 2016-2017.

Le match Burkina Faso-Guinée Bissau aura lieu à 19h GMT à Franceville tandis que l'autre match du groupe se tiendra à la même heure à Libreville.

Dans ce groupe A dominé par le Cameroun (4 points), toutes les équipes sont en course pour la qualification avec le Gabon (2 points), le Burkina Faso (2 points) et la Guinée Bissau (1 point).