Sénégal: Une antenne régionale du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation à Tamabacounda

Parmi les pays ayant déployé des soldats en Gambie, figurent le Nigeria, mais aussi et surtout le… Plus »

L'autre avantage de cette antenne est qu'elle met à la disposition des acteurs "un instrument de proximité, de formation, d'info, d'encadrement et de promotion du secteur privé", a indiqué l'adjoint au gouverneur de Tambacounda, avant d'inviter les opérateurs économiques à s'approprier cet "outil précieux et innovant".

Un outil utilisé dans le monde entier, et dont l'importance dans les régions comme Tambacounda se justifie selon lui par le développement des activités économiques. Aussi a-t-il appelé à "un peu plus de proximité avec les opérateurs".

En tant que "complément aux tribunaux classiques", le Centre d'arbitrage et de médiation, connaît des affaires commerciales et civiles, à la différence des maisons de justice qui traitent les affaires pénales, a-t-il ajouté.

Cette cérémonie s'est tenue dans les locaux de la Chambre de commerce de Tambacounda, en présence du président du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Dakar, Chérif Mbodj, et de Seydi Gassama, responsable d'Amnesty International au Sénégal, antenne sénégalaise de l'ONG Amnesty International.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.