Cote d'Ivoire: Santé publique - Le centre des opérations d'urgence bientôt fonctionnel

La Côte d'Ivoire a décidé de mettre fin aux initiatives désordonnées à l'occasion de la survenue d'une urgence de santé publique, comme ce fut le cas récemment dans la gestion de la maladie à virus Ebola. D'où la création, en 2016, du Centre des opérations d'urgence de santé publique (Cousp).

En vue de rendre cette structure fonctionnelle le plus rapide possible, l'Institut national d'hygiène publique (Inhp) organise, depuis le 17 janvier à l'hôtel Villa des hôtes de Yamoussoukro, un atelier.

Cet atelier qui réunit 32 responsables de la plateforme multi sectorielle et pluridisciplinaire vise à valider les procédures opérationnelles standardisées sur l'organisation et le fonctionnement du Cousp.

Comme l'a expliqué le Pr.Bénié Bi Vroh Joseph, directeur de l'Inhp et coordonnateur du Cousp, l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'ouest, tout comme plusieurs événements récents et menaces de santé publique en émergence, force les pays à renforcer, adapter ou implanter leurs plans de préparation, pour organiser la riposte en moins de 24h.

Selon lui donc, ces procédures en cours de validation vont permettre d'identifier et de mobiliser l'expertise technique, les approvisionnements essentiels et les fonds nécessaires à la gestion des menaces sanitaires, quelle qu'en soit la cause. Au sein d'un centre de coordination unique, " ces procédures qui constituent la boussole du Cousp devront définir et encadrer les axes d'actions et les responsabilités de chaque intervenant", a souligné le Pr. Bénié. Pour sa part, Serigne N'Diaye, directeur du programme de sécurité sanitaire mondiale de Cdc, a indiqué que sa structure appuie techniquement et financièrement le gouverneur ivoirien dans ce projet, en raison de sa pertinence dans la protection de la santé des populations...