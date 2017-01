Cote d'Ivoire: Les syndicats reconduisent la grève dans la fonction publique

« La base dit qu'elle n'est pas satisfaite de ce que le gouvernement a fait. Tant sur la retraite que sur le stock des arriérés, le gouvernement n'a fait aucun pas, même de la reconnaissance simplement et sur les 150 points d'indice qui sont des mesures actées, affirme Théodore Gnagna Zadi, président de la Plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'il était nécessaire que le gouvernement dise quelque chose de net et clair concernant ces deux dispositions. »

Après plus de quatre heures de débats parfois houleux, les fonctionnaires ont décidé de reconduire la grève de 5 jours supplémentaires à partir de lundi, estimant que leurs revendications n'ont toujours pas trouvé d'écho favorable auprès des autorités, notamment le paiement des stocks d'arriérés qui s'élèvent à plus de 200 milliards de francs CFA.

