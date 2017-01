Sénégal: A Kafountine, les réfugiés gambiens dans l'attente de vivres

Suite à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle contestés par le président Yahya Jammeh, les Gambiens ont été de plus en plus nombreux à se réfugier au Sénégal. A Kafountine, localité située au sud de la baie de Banjul en Casamance, le sous-préfet et les maires des communes s'organisent pour l'arrivée d'une assistance en vivres. Les premiers camions sont annoncés pour ce dimanche 22 janvier.

Selon les autorités, plus de 5 000 réfugiés ont été recensés dans la commune de Kafountine et ses 19 villages. Sans structure d'accueil, la solidarité des Diolas a permis de résoudre le problème. Et pour cause : la plupart des Gambiens ont été accueillis par des proches.

« L'Etat du Sénégal, très sensible par ailleurs au sort des déplacés et des familles d'accueil, a bien voulu faire un geste d'urgence pour soulager ces chefs de famille qui ont reçu énormément de personnes déplacées », explique Souleymane Faye, sous-préfet de Diouloulou, avant de préciser : « Cette aide d'urgence constitue pour le moment 10 tonnes de riz. »

« Je me débrouille par mes propres moyens »

Mamadou Bah Salé a reçu 18 réfugiés de la famille arrivée il y a une dizaine de jours. Sans emploi et sans aide, ce père de famille s'en remet au ciel : « C'est compliqué, mais que voulez-vous. C'est compliqué pour les autres personnes. Chaque jour, vous voyez ce que ça fait. Il n'y a pas d'aide. Je me débrouille par mes propres moyens. »

En attendant, le soutien promis par les organisations humanitaires tarde à venir.