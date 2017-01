Algérie: Vaste campagne de nettoiement de la grande ville d'Ouargla

Ouargla — Une vaste campagne de nettoiement a été enclenchée samedi à travers les différents quartiers et cités de la grande ville d'Ouargla par les services de l'APC, de la wilaya et de nombreux établissements concernés par l'environnement et d'associations.

Cette action, en deux phases, vise à redorer l'image de la ville, ses entrées, les localités qui y sont rattachées et touchera les 10 points noirs de dépôt anarchiques des ordures ménagers et décombres, a précisé à l'APS le P/APC, Abdelhamid Djezzar.

Pour mener à bien cette campagne, M. Djezzar a fait part de la mobilisation d'important moyens humains et matériels, dont 13 équipes composées de 91 agents d'hygiène des chantiers "Blanche Algérie".

De même, des moyens matériels, dont des camions à bennes-tasseuses et d'autres moyens de transport nécessaires affectés par les services de la commune, de la direction de l'environnement, des travaux publics, de l'agriculture, des ressources en eau et de la conservation des forêts, ont également été mobilisés pour la réussite de cette campagne d'une journée, a ajouté cet élu.

Cette opération fait partie des campagnes périodiques menées en coordination avec les services de la wilaya et des différents secteurs pour le nettoiement des quartiers et grandes ruelles de la ville, en vue d'éradiquer les points noirs, ramasser les déchets et toutes formes de détritus et de déchets solides, parallèlement à des actions de boisement des arbustes d'eucalyptus au niveau des résidences universitaires et aux bords des routes.

Un responsable de la conservation des forêts, Mounir Semati, a, dans une déclaration à l'APS , mis en exergue l'importance de ce genre de campagnes dans la régénération du couvert végétal, l'embellissement du milieu urbain, avant d'appeler les citoyens à faire preuve de responsabilité et de civisme dans la préservation de l'environnement.