Algérie: L'avenir de Leekens en pointillé

Quatre jours plus tard, l'Algérie s'est inclinée face à la Tunisie (2-1), laquelle a bénéficié de la touche de son sélectionneur franco-polonais Henryk Kasperczak en seconde période qui a eu le dessus sur son vis-à-vis, pourtant ex-coach des "Aigles de Carthage" et qui devait donc connaître tous les points forts et faibles de l'adversaire. Il n'en fut rien.

Pour plusieurs, Leekens n'a rien apporté à l'équipe qui est en train plutôt de perdre son identité. Le match face au Zimbabwe qui devait revenir aux Verts avec un peu plus de malice, s'est avéré un échec cuisant sur le plan tactique et il a fallu tout le génie de Riyad Mahrez pour sauver le point du nul (2-2).

