Afrique du Nord: Les pays voisins de la Libye saluent au Caire les efforts du pays pour le règlement de la crise en Libye

Le Caire — Le Communiqué final sanctionnant les travaux de la 10ème réunion ministérielle des pays voisins de la Libye, tenue samedi au Caire, a salué les efforts consentis par l'Algérie et ses démarches visant à encourager les belligérants libyens à faire prévaloir la voie du dialogue inclusif et la réconciliation nationale afin d'aboutir à une solution politique.

Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye ont réaffirmé leur soutien au Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale qu'ils ont invité à former un Gouvernement d'union nationale, appelant le parlement libyen à lui accorder sa confiance pour qu'il puisse assumer ses missions et relever les défis politiques, sécuritaires et économiques auxquels la Libye est confrontée.

Ils ont réitéré leur volonté de poursuivre les efforts afin de faciliter et faire aboutir le processus politique en Libye, tout en garantissant les conditions nécessaires à même de rétablir la stabilité et la sécurité dans ce pays, exprimant leur rejet catégorique de la solution militaire aux répercussions "désastreuses" sur la sécurité et la stabilité en Libye et dans son voisinage.

Les travaux de la 10ème réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye ont débuté samedi matin au Caire avec la participation de Abdelkader Messahel et des ministres des Affaires étrangères de Libye, de Tunisie, d'Egypte, du Soudan, du Tchad, et du Niger.

Ont pris, également, part à cette rencontre, le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, l'Envoyé spécial de l'Union africaine (UA) en Libye, Jakaya Kikwete ainsi que des représentants d'organisations internationales.