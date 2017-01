Algérie: EHU Oran - Lancement du premier SMUR algérien

Le SMUR d'Oran s'inscrit dans cadre de la politique de l'Etat pour le développement de la médecine d'urgence, a précisé pour sa part le Pr Mohamed Boubekeur, chef de service de chirurgie générale à l'EHUO, sulignant qu'il s'agit de développer le nouveau service, notamment avec l'acquisition de deux nouvelles ambulances, ce qui amènera le nombre global à 4, et la formation de nouvelles équipes médicales et paramédicales dans un proche avenir.

Sur les dix cas, un seul décès a été enregistré, alors que 9 vies ont pu être sauvées grâce à la rapidité de la prise en charge des patients qui ont présenté des troubles cardiaques (crise cardiaque), neurologique (AVC et parkinson) et respiratoires (insuffisance respiratoire aiguë).

Le SMUR d'Oran prendra ainsi en charge les urgences médicales liées à différentes pathologies : cardiovasculaires, respiratoires et neuro-vasculaires etc. ce qui est en mesure de réduire la morbi-mortalité, liées notamment avec une prise en charge tardive de l'urgence.

Ainsi, le premier SMUR algérien a été lancé, après quelques mois consacrés à la formation de l'équipe médicale (16 médecins urgentistes) et paramédicale (4 infirmière et deux ambulanciers), par une équipe du SMUR parisien dans le cadre d'une convention signée avec le l'APHP (Assistance publique des hôpitaux de Paris).

