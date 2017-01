Togo/Maroc: CAN 2017 - Agassa « Faut qu'on se concentre sur le troisième match »

interview

Pour leur deuxième sortie de la CAN 2017, les Eperviers ont été méconnaissables contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Battu 3-1, ils ont, à l'image de Kossi Agassa, rejoint les vestiaires tout abattus. Mais le portier togolais a eu l'amabilité de se confier à l'envoyé spécial d'Africa Top Sports à Oyem, Steven Lavon. Lisez !

Le match a été très difficile pour le Togo, comment sortez-vous de cette rencontre ?

C'est un peu difficile de le juger parce qu'on a bien commencé le match mais je ne sais pas ce qui est arrivé, mais bon, on ne peut qu'apprendre de cette rencontre.

Personnellement on vous sent très abattu. Sur les trois buts, estimez-vous que vous auriez pu mieux faire ?

Sur le premier but il y avait faute. Parce que je sors pour aller prendre le ballon et le joueur marocain me rentre dedans mais l'arbitre ne siffle pas et après ils marquent. Sur le deuxième but, il y avait un coup franc qu'on peut éviter et qui a fini par nous porter préjudice. Le troisième est un but un peu... .je ne sais pas. Maintenant il faut qu'on se concentre sur le troisième match.

Maintenant il y a un dernier match qui est décisif contre la RDC. Comment comptez-vous l'aborder ?

Ça va être un match difficile pour nous. Déjà, on va essayer de bien récupérer et essayer par la suite de bien le préparer. On n'a que trois jours donc on va essayer.