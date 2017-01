Maroc/Togo: CAN 2017 - Khalid Boutaib - «on a mis les ingrédients qu'il faut »

Après le coup de sifflet final de la rencontre entre le Togo et le Maroc comptant pour la 2è journée de la CAN 2017 du groupe C, Khalid Boutaib s'est exprimé sur ce match.

Le Maroc a été mené et est revenu très rapidement au score pour l'emporter quel a été le secret de ce match pour les Lions ?

Il n'y pas de secret on a mis les ingrédients qu'il fallait par rapport à notre dernier match.

Vous avez joué un match amical en novembre contre le Togo est que ça vous a beaucoup aidé ?

Pas du tout ce n'est pas la même équipe qui été alignée ce n'est pas les mêmes conditions de match on savait que ça allait être un autre match entre un match amical et un match de la CAN et beaucoup plus difficile et ça a été le cas.

Il va avoir un dernier match face à la Côte d'ivoire comment ça va se passer ?

Ça va être un match comme les deux qui sont passés on va se préparer sérieusement on va essayer d'être au top parce que c'est un match très important.

Avec cette victoire le Maroc se relance et est actuellement 2è du groupe C de la CAN 2017.