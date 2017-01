Afrique: CAN 2017 - Claude Le Roy - « Si on gagne le 3e match on sera qualifié »

Bousculés par le Togo, qui a rapidement mené au score, les Marocains ont su réagir pour finalement s'imposer (3-1) et se relancer dans le groupe C de la CAN 2017. Dès la cinquième minute de jeu les Togolais développent une magnifique contre-attaque à la suite d'un corner adverse.

À la finalisation de ce contre Mathieu Dossevi croise sa frappe et trompe le gardien marocain. Les Marocains ont eu la bonne idée de réagir rapidement. Dix minutes plus tard c'est Bouhaddouz qui profite d'une mauvaise sortie d'Agassa, le gardien adverse, pour marquer au second poteau. À la 20e minute Romain Saïss profite là encore d'un coup de pied arrêté pour placer une tête au second poteau. C'est enfin Youssef EN-Nesyri, entré seulement dix minutes plus tôt, qui marque d'une longue frappe. Le Togo, encore menaçant sur un rush d'Ayité (83e) a bien tenté de recoller mais en vain. Rendant l'issue de ce groupe C de la CAN 2017 bel et bien indécise jusqu'au bout.

«Bravo à Hervé. Les maîtres sont toujours faits pour être dépassés, cela fait longtemps qu'il a prouvé ses qualités. J'ai trouvé l'arbitrage « so-so » comme disent les Anglais. On a été effectivement pris dans les duels aériens. Ils ont eu plus d'impact que chez nous. On a souffert dans ce domaine. Ce n'est pas une journée pour rien. Si on gagne le 3e match on sera qualifié. Notre position sera beaucoup plus aisée que lors des éliminatoires. On sait qu'avec une victoire de notre part, cela aurait signifié une qualification. C'était le même onze de départ. Marquer un but a altéré la qualité du jeu. On s'est un peu recroquevillé comme si on avait quelque chose à protéger. On sait que dans le foot si on recule de 20-30 mètres, l'adversaire va en profiter. C'est une erreur de notre part, » a confié Claude Le Roy le sélectionneur du Togo.

Ça se complique énormément pour le Togo qui devra battre la RDC lors de la 3ème journée de la CAN 2017.