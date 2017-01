Afrique: CAN 2017 - Hervé Renard et Claude Le Roy réagissent sur la victoire du Maroc sur le Togo

C'était un petit événement attendu de cette rencontre le Maroc et le Togo comptant pour la deuxième journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations Gabon 2017. Le mentor, Claude Le Roy, sélectionneur du Gabon, s'opposait à son ancien protégé, Hervé Renard, sélectionneur du Maroc. Peu importe le résultat, les deux sont apparus ensemble devant la presse après le match remporté nettement par le Maroc (3-1).

Après sa défaite amère de zéro but à un face à la RDC en première journée du groupe C de la 31e Coupe d'Afrique des nations (CAN) Gabon 2017, le Maroc s'est superbement ressaisi en dominant, le vendredi 20 janvier 2017 à Oyem en deuxième journée du Groupe C, le Togo par trois buts à un. Après l'ouverture du score des Eperviers togolais par Mathieur Dossevi dès la 5e minute, les Lions d'Atlas ont rapidement refait ce retard en égalisant à la 14e minute par Bouhaddouz, avant que Saiss ne donne l'avantage au Maroc à la 21e minute. Entré dans le cours du jeu, Youssef EN Nesyri a assené le coup de grâce aux Togolais avec le troisième but à la 72e minute. La messe a donc été dite pour les Eperviers, qui cependant, ne sont pas encore éliminés, même si les chances de qualification sont devenues moindres.

L'image symbolique et saisissante de cette rencontre a sans doute été l'accolade à la fin de la partie entre Claude Le Roy, sélectionneur du Togo, et son ancien protégé, Hervé Renard, patron du staff technique du Maroc. Au-delà de l'estime et même de l'affection de l'un envers l'autre, les deux techniciens de football ont fait leur boulot, et l'élève a, comme le voudrait l'adage, été meilleur que son maître, naturellement aidé par un effectif disposant de bien plus de talent et de qualité que l'autre. Claude Le Roy et Hervé Renard ont du reste apparu ensemble devant la presse après le match.

Vainqueur de ce face-à-face, Hervé Renard a comparé le match contre le Togo à celui livré et perdu contre la RDC : « Je pense qu'on a eu le même état d'esprit lors du premier match, sauf que les coups de pied arrêtés étaient beaucoup moins bien tirés. C'est pour ça que Fayçal Fajr, qui les a très bien tirés, a été titularisé. Honnêtement, le premier match était bien meilleur mais parfois en Coupe d'Afrique, il faut sortir le bleu de travail, et être solide dans les duels. On a su le faire ». Et se projetant sur le dernier match contre la Côte d'Ivoire le mardi 24 janvier, le sélectionneur des Lions d'Atlas a eu ces mots : « C'est un adversaire comme un autre. Nous savions lors du tirage que ce match serait décisif pour la qualification.

C'est le match le plus difficile des trois, il va falloir qu'on soit très solide. En 2015 (avec la Côte d'Ivoire), on s'étaient retrouvés dans la même situation avec deux nuls et on avait gagné 1-0 contre le Cameroun ». Enfin, Hervé Renard ne pouvait pas ne pas parler de Claude Le Roy : «Je pense qu'il n'y a pas de maître ou d'élève, il y a juste un homme, Claude Le Roy, qui a une expérience exceptionnelle en Afrique. C'est impossible de le dépasser. Transformer cette équipe du Togo comme ça en quelques mois, c'est exceptionnel. Il a quelque chose de différent. J'ai toujours eu une admiration pour lui. On n'a pas les mêmes effectifs. On fait notre travail du mieux possible ».

Pour sa part, Claude Le Roy a visiblement digéré la défaite, s'adressant d'abord directement à Hervé Renard : « Bravo à Hervé. Les maîtres sont toujours faits pour être dépassés, cela fait longtemps qu'il a prouvé ses qualités. J'ai trouvé l'arbitrage "so so" comme disent les Anglais. On a été effectivement pris dans les duels aériens. Ils ont eu plus d'impact que chez nous. On a souffert dans ce domaine. Ce n'est pas une journée pour rien. Marquer un but a altéré la qualité du jeu. On s'est un peu recroquevillé comme si on avait quelque chose à protéger. On sait que dans le foot si on recule de 20-30 mètres, l'adversaire va en profiter. C'est une erreur de notre part». Et il a évoqué également le dernier match le mardi contre la RDC, se livrant un peu à un petit calcul : « Si on gagne le troisième match, on sera qualifié. Notre position sera beaucoup plus aisée que lors des éliminatoires. On sait qu'avec une victoire de notre part (contre le Maroc), cela aurait signifié une qualification ».