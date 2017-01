Congo-Kinshasa: Blocage des négociations directes - Majorité et opposition se rejettent la responsabilité

Là-dessus, aucune partie n'entend faire une concession. Tout comme dans la répartition des postes au sein du prochain gouvernement et du Conseil national de suivi de l'accord (CNSA). La MP entend répartir des postes ministériels sur la base d'une configuration dite classique des composantes (opposition, majorité présidentielle et société civile). Une proposition qui ne passe pas au Rassemblement qui y voit une insulte à l'accord du 31 décembre entre signataires et non signataires de l'accord du 18 octobre de la Cité de l'UA. C'est sur ces deux grands blocs qui se sont dégagés de fait qu'il faudra tabler, de l'avis du Rassemblement, pour assurer une répartition équilibrée des postes sans léser personne. Au sein du CNSA, la MP, encore elle, veut avoir la part du loin en ne concédant qu'une infime portion à l'opposition qui, bien que placée à la tête de cette structure, veut jouer un rôle de premier plan.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.