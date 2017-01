Congo-Kinshasa: Les usagers de la route Kinshasa-Kikwit dénoncent la hausse du tarif officiel de transport

M. Faustin Kabangu, gérant d'une agence de voyages renommée de ce trajet, a expliqué cette hausse de prix de transport par la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain sur le marché de change, l'amélioration du confort et des conditions de voyage, notamment l'octroi de casse-croutes, l'installation d'un post téléviseur à bord de bus, la capacité d'expédition des bagages et la qualité des sièges ainsi que l'aménagement des toilettes internes.

Au total, plus de trente barrières étaient érigées sur ce tronçon routier, longue de quelque 500 km. Raison pour laquelle l'ATRB avait exigé leur réduction et demandé que les services commis au niveau de chaque barrière délivrent à ses membres une quittance pour tout paiement en vue de leur faciliter la tâche au moment de l'inventaire.

