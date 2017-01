Congo-Kinshasa: Adieu les interminables conciliabules, place au travail

C'est vers ces défis que nos regards doivent se tourner maintenant. Et c'est sur eux que doit s'abattre, s'acharner, notre hargne de vaincre. C'est cela que la population congolaise attend désormais des leaders politiques nationaux de tous bords.

Dans ce nouveau contexte, toutes nos énergies doivent désormais se mobiliser pour urgemment remettre la machine gouvernementale en marche et relancer le processus électoral en panne depuis si longtemps. C'est à ces conditions que l'élection présidentielle et l'alternance démocratique massivement voulues par notre peuple pourront se réaliser avant le 31 décembre 2017 comme convenu dans l'Accord global et inclusif de la Saint Sylvestre.

Tel est le prescrit de l'Article 70, alinéa 1, de la Constitution : «Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois ». En conformité avec celui-ci, l'Accord sanctionnant le Dialogue global et inclusif affirme que : « ayant accompli deux mandats, le Président Kabila ne peut pas en briguer un troisième ». L'accord précise aussi que : « Les parties prenantes (signataires) s'engagent à n'entreprendre ni soutenir aucune initiative de révision et de changement de la Constitution ».

Le 31 décembre 2016, le peuple congolais réuni en dialogue au Centre Interdiocésain de Kinshasa a réaffirmé son attachement au Consensus de Sun City. Il a redit, sans ambiguïté, qu'en République démocratique du Congo nul ne peut légalement rester au pouvoir plus de dix ans, que le changement de leadership à la Magistrature suprême est et doit rester une obligation, un immuable rituel sacré, tous les cinq ou dix ans.

