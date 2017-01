Congo-Kinshasa: La loi des caciques

L'histoire politique de la RDC renseigne que si le Maréchal, le tout-puissant, le guide, le président fondateur du MPR, le président Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga a été poussé dans le précipice, c'est parce que les caciques ne voulaient pas l'aider à s'amender, simplement pour préserver leurs propres intérêts. Or, le maréchal-président fondateur avait bel et bien la possibilité de bien se comporter. Mais ne jurant que par la sauvegarde de leurs intérêts, les caciques n'ont pas permis au guide de suivre la meilleure voie. Ce que nous craignons, c'est que l'histoire ne se répète.

Tout ce qui se décide ou presque, c'est d'abord pour servir des intérêts égoïstes. L'intérêt supérieur de la Nation étant relégué au second plan. Et au finish, c'est le souverain primaire qui en sort perdant.

La République démocratique du Congo (RDC) semble être prise en otage. Et pour cause, la mauvaise foi et le besoin du gain de certains caciques. Ceux-ci se comptent tant dans le camp du pouvoir que parmi les opposants au régime.

