Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: CAN 2017 - La RDC et la Côte d'Ivoire se séparent dos à dos (2-2)

Bonne opération pour la RDC qui a évité la défaite face à la Côte d'Ivoire (2-2). Tout se jouera le 24 janvier, lors de la 3ème journée dans le groupe C de la CAN 2017, avec les oppositions RDC - Togo et Côte d'Ivoire - Maroc.

Les Léopards de la RDC ont raté leur qualification directe pour les quarts de finale de la 31ème Coupe d'Afrique des nations, Gabon 2017. Ils ont fait jeu égal face aux Eléphants de la Côte d'Ivoire (2-2), hier vendredi 20 janvier à Oyem, au Gabon. C'était en match comptant pour la deuxième journée du groupe C.

Les plus heureux sont les Eléphants de la Côte d'Ivoire qui ont réussi à revenir au score à deux reprises. Tout a plutôt mieux démarré pour les hommes de Jean-Florent Ibenge. Titularisé dans cette rencontre, Neeskens Kebano ouvre le score à la 10ème minute sur une frappe limpide qui oblige le gardien Gbohuo a constaté les dégâts.

L'égalisation ivoirienne intervient à la 26ème minute par l'entremise de Wilfried Bony. C'est sur un corner bien enroulé que Bony marque de la tête. Deux minutes plus tard, c'est Junior Kabananga qui permet à la RD Congo de reprendre l'avantage au marquoir en marquant de la tête, sur un centre parfait de Firmin Mubele. 2-1 c'est le score à la pause.

Au retour des vestiaires, la RDC baisse de régime et la Côte d'Ivoire cherche les voies et moyens pour revenir au score. Il a fallu attendre la 67ème minute pour que les Ivoiriens marquent ce but égalisateur. Grâce au capitaine Serey Die, la Côte d'Ivoire est revenue au score.

A deux buts partout, le coach Ibenge ne pouvait que renforcer sa ligne médiane pour éviter le but du chaos. Chose qui a été fait, car il a lancé Mulumbu et Mulumba au même moment. Bolingi qui a pris la place de Kabananga est rentré pour essayer de booster l'attaque congolaise. Malheureusement, l'équipe congolaise avait déjà perdu de sa superbe. Deux buts partout, c'est le score final de cette rencontre de la deuxième journée du groupe C.

Un résultat qui n'est pas si mauvais pour la RDC, mais qui n'arrange pas la Côte d'Ivoire. Les Eléphants avaient plutôt besoin gagner la partie après le nul concédé face au Togo lors du match de la 1ère journée de ce groupe. Par contre, la RDC réalise une bonne opération et jouera sa qualification contre le Togo, le 24 janvier à Port-Gentil