Congo-Kinshasa: Kwango - Des hommes d'affaires prêts à investir dans la province

Pour le gouverneur Kabula, ce parc, du reste pilote pour la République, a pour vocation de développer cette partie du territoire national en général, et la province du Kwango, en particulier. Notamment dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures routières, du bâtiment, de l'électricité et de l'adduction d'eau potable.

Par la même occasion, M. Larousse Kabula a convaincu ses interlocuteurs qu'investir en RDC ne présente plus aucun danger. À l'issue de ces échanges, de fructueux contacts ont été noués et tous se sont dit prêts à visiter le Kwango.

Dans le bilan que le gouverneur-pèlerin dresse de son séjour européen, M. Larousse Kabula se dit satisfait d'avoir fait connaître sa juridiction à ces pays. De création récente, l'image de la province du Kwango s'est bien vendue lors de ces échanges d'affaires. Ce périple a permis au gouverneur de rencontrer et d'échanger avec des opérateurs économiques intéressés par les atouts et opportunités d'investissements du Kwango.

« Ce périple avait pour but de voir les différentes manières de travailler pour le secteur rural soit ce qu'il est devenu dans ces États et, au besoin, inviter les opérateurs économiques de ces pays à nous accompagner pour que, nous aussi, nous améliorons les conditions de vie de nos populations », a-t-il dit en substance.

Pour lui, le périple européen lui a donné l'opportunité de rencontrer et d'échanger avec les éventuels investisseurs. C'était également l'occasion de voir comment ces nations ont réussi et réussissent, parfois dans des conditions pas acceptables, à produire le développement et le bien-être des populations.

Larousse Kabula Mavula, gouverneur de cette province, qui rentre d'un périple européen l'ayant conduit, du 2 au 16 janvier en France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Turquie et Kosovo, a eu le temps de présenter à ses hôtes les atouts et opportunités d'investissements de sa province.

