Cameroun: Aéroport - La réhabilitation des chaussées se poursuit

Avec deux points au compteur, le pays-organisateur de la CAN 2017 doit gagner ou mourir dimanche contre le Cameroun pour… Plus »

Qu'il y ait de plus en plus de compagnies qui viennent au Cameroun. L'objectif du gouvernement sur ce plan, c'est la certification de nos aéroports internationaux par l'Oaci. Et de faire de Douala en particulier un hub en Afrique. » Déjà, l'aéroport de Douala devra être prêt pour accueillir les délégations de la prochaine grande échéance sportive internationale en terre camerounaise : la Coupe d'Afrique des nations de 2019.

« Lorsqu'ils seront achevés, l'aéroport de Douala sera en mesure d'accueillir un avion de type Airbus 380 », expliquera le Mint aux médias. Un achèvement prévu pour le 15 mars 2017. Mais lors de cette descente, il a aussi été question de découvrir la prochaine étape du programme de réhabilitation de l'aéroport de Douala : la rénovation et la reconfiguration de l'aérogare Passagers. Projet qui devrait durer 18 mois. Edgard Alain Mebe Ngo'o rappelle : « Les travaux qui s'effectuent en ce moment visent à faire en sorte que nos aéroports d'une manière générale, et l'aéroport international de Douala, s'arriment aux normes internationales. L'objectif c'est de garantir la sécurité de la navigation aérienne, mais aussi de faire en sorte que nos aéroports soient attractifs.

D'où l'appréciation du Mint : « Nous venons de revisiter cette piste d'atterrissage qui est impeccable. L'Asecna tient un registre dans lequel beaucoup d'équipages appartenant aux compagnies aériennes ont exprimé leur satisfecit par rapport à la qualité des travaux effectués. » Edgard Alain Mebe Ngo'o, accompagné notamment de Joseph Pokossy Doumbe, le Pca des Aéroports du Cameroun (Adc) et Thomas Owona Assoumou, le directeur général, est également descendu au fret où le chantier bat son plein. Et selon François Mboulana Bassega, chef du projet de réhabilitation de l'aéroport international de Douala, le taux global d'avancement des travaux en ce qui concerne les chaussées aéronautiques est de 75%.

