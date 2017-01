Cameroun: Promote 2017 - ln forum sur l'hydroélectricité annoncé

L'initiative de Electricity Development Corporation (EDC) a été révélée jeudi dernier à Yaoundé.

Partager des expériences entre acteurs des problématiques de l'énergie, de l'eau et de l'environnement afin d'apporter des solutions concrètes dans l'optique du développement durable. C'est le but de la troisième édition du forum « Energie-eau-environnement » qui se tient du 14 au 15 février prochain, en plein Promote, à l'esplanade du palais des Congrès à Yaoundé. Au cours d'une conférence de presse jeudi dernier, le directeur général de Electricity Development Corporation (EDC), Dr. Théodore Nsangou et le président de la Fondation Inter-Progress, Pierre Zumbach ont expliqué les contours et enjeux de la rencontre d'échanges annoncée. Au cœur de ce forum placé sous le patronage du ministre de l'Eau et de l'Energie : « l'hydroélectricité, moteur de développement durable et facteur d'intégration ».

Pour le directeur général de EDC, l'enjeu c'est la gestion rationnelle de nos ressources autour des grands chantiers engagés à travers le pays. Ce, au moment où les partenaires tels que la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement sont de plus en plus regardant sur la préservation de l'environnement, en matière de construction des grandes infrastructures. Un cadre pour promouvoir le savoir-faire de EDC à ce sujet, conformément à l'esprit de ce salon. A travers ce forum, Promote noue des partenariats avec des administrations telle que EDC, a expliqué le président de la Fondation Inter-Progress. Pour lui, Promote est un véritable espace de débat.